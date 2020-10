Ugrott egyet a forint, távolabb került a történelmi mélypontjától

Bár a pénteki részvénypiaci kereskedés is borongós hangulatban indult Európában a járvány miatt, de aztán erősödés kezdődött, ami a forintra is átterjedt: ugrott egyet 369-ről az euróval szemben, így kicsit távolodott az eddigi történelmi mélypontjáról.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A hajnali-kora reggeli kereskedésben a határidős DAX-index tovább szakadt, igaz a 9 órási nyitás után meglódult, utóbbi pedig éppen segített abban, hogy a forint elkerülje az újabb történelmi mélypontra bukást az euróval szemben. A jegyzések 369-ről rövid idő alatt 367,5-ig süllyedtek, majd 368-ig visszaemelkedtek a hónap utolsó kereskedési napjának délelőttjén.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Arról, hogy technikai elemzési szemmel mik a kilátások, ha az eddigi forint történelmi mélypontnál (369,5) is gyengébb szintre bukna a magyar fizetőeszköz, tegnap írtunk:

A tegnapi EKB-kamatdöntési jelzések és az amerikai adatok hatására kicsit tovább gyengült az euró a dollárral szemben, a jegyzések 1,1670 körül hullámoznak most, és a dollár ereje nem tesz jót a kelet-közép-európai devizáknak, igaz most a forint mellett kicsit a zloty és a korona is erősödött, a török líra viszont megint esett. A dollár/forint jegyzések 315 körül ingadoznak most a bankközi piacon, erre július közepe óta nem volt példa.

Címlapkép forrása: Getty Images