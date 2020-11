Szép csendben újabb csúcsra kapaszkodott a forint a devizakötvény-kibocsátás árnyékában

Csütörtök reggel 355,2-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Az utóbbi két hétben jelentősen erősödött a forint, hiszen 370 közeléből jött vissza, így éppen csak megmenekült a történelmi mélypontjától. Kérdés, hogy innen maradt-e még szufla a magyar devizában, az elemzők egy része szerint érik már a fordulat. A dollárral szemben most 302-nél járunk, míg az angol font 398,15 forintba kerül.

A régióban is a fordulat jelei mutatkoznak, a lengyel zloty és a cseh korona is kismértékű gyengüléssel kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra mutatott komoly kilengéseket az utóbbi napokban, tegnap az Erdogan elnök által bejelentett új gazdaságpolitikai stratégia hatására jelentősen erősödött a deviza. Ma reggel ismét 0,7%-os gyengüléssel kezdett a líra, és várhatóan a következő napokban is fennmarad majd a nagy volatilitás.

És ha már a fordulatokról beszélünk: az euró-dollár árfolyamban is érik a fordulat, az utóbbi időszak dollárgyengülése után erőre kapni látszik az amerikai deviza. Ma reggelre már 1,18 alá kapaszkodott a dollár, ez még szerda estéhez képest is további 0,1 százalékos erősödést jelent. A japán jen közben minimális erősödést mutat a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékos gyengüléssel kezdte a napot.

