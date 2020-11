Visszahúzták 360 alá a forintot, ott is tud maradni?

Csütörtökön nagyot erősödött a forint, így ismét 360 alá esett az euró jegyzése. Ma reggel azonban ismét fordulat látszik, vagyis nem biztos, hogy tartós lesz a javulás, továbbra is a lélektani szint körül ingadozhat a magyar deviza.

Péntek reggel 359,3-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,3%-os gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából. Ez leginkább a tegnapi nagy erősödés korrekciójának tudható be, csütörtökön napközben 362 közelében is járt a jegyzés, majd estére 358-ig erősödött vissza a forint. Várhatóan a következő időszakot is a 360-as lélektani szint határozhatja meg, itt ingadozhat a forint kisebb-nagyobb kilengésekkel. Továbbra is elsősorban az uniós költségvetési vitával kapcsolatos hírek lehetnek hatással az árfolyamra, jelenleg ez a legnagyobb kockázat a forint szempontjából. A dollárral szemben most 302,8-nál járunk, míg az angol font 401,6 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty 0,2 százalékkal gyengült az euróval szemben, a cseh korona pedig stagnálással indította a napot. A feltörekvő piacon a török líra a tegnapi kamatemelés után délután nagyot erősödött, ma reggel fél százalékos gyengüléssel korrigál. A dél-afrikai rand is hasonló mértékben gyengült péntek reggel.

Az euró-dollár árfolyam továbbra sem mozdul jelentősen, most 1,1869 körül jár a jegyzés, ami minimális csökkenést jelent tegnaphoz képest. A japán jen 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, akárcsak az angol font.

