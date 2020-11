Még mindig 360-nál billeg a forint – Merre indulhat innen?

A forint 360 körül kezdi a hetet az euróval szemben, vagyis továbbra sem tud kimozdulni a holtpontról. Kérdés, innen merre indul majd a magyar deviza, jelenleg ez elsősorban a nemzetközi hangulattól függhet.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Hétfő reggel 360-nál járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a péntek esti árfolyammal. Úgy tűnik, hogy a következő napokban is ez a 360-as lélektani határ jelölheti ki a forint árfolyamát, innen mozdulhat ki valamerre a magyar deviza elsősorban a nemzetközi hangulat függvényében. A világban továbbra is elsősorban a koronavírus terjedésével kapcsolatos hírek, illetve a gazdasági kilátások mozgatják a befektetőket, emellett magyar szempontból lényeges lehet az EU-s költségvetési vita végkimenetele. A dollárral szemben most 303,2-nél járunk, míg az angol font 404 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A forint versenytársai közül a lengyel zloty minimális, 0,1 százalékos gyengüléssel nyitotta a hetet az euróval szemben, a cseh korona pedig egyelőre stagnál. A feltörekvő piacon a török líra 2%-os gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,1 százalékot veszített értékéből.

Az euró óvatosan tovább erősödik a dollárral szemben ma reggel, az 1,187 körüli jegyzés 0,1 százalékkal magasabb a péntek estinél. Korábban 1,19 körül volt egy erős ellenállás az árfolyamban, ha tovább erősödik az európai deviza, akkor kiderülhet, hogy ez ismét megfogja-e a jegyzést. A japán jen ma reggel stagnál, az angol font pedig 0,2%-kal erősödött a dollárral szemben.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images