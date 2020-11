Esni kezdett a forint

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Továbbra is a 360-as lélektani szint határozza meg a forint árfolyamát, egyelőre felette jár az euró jegyzése. Az utóbbi napok azt bizonyították, hogy nincs elég erő a magyar devizában ennek a falnak az áttöréséhez. Várhatóan a hírek függvényében ma is maradhat a lassú oldalazás először, külföldről most elsősorban az uniós költségvetési vitával kapcsolatos hírekre érdemes figyelni. Valószínűleg ez okozta a déli órákban a forint megingását.