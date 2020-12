Kiderült: kénytelen feladni a vétót a lengyel kormány, ezért lódult meg a forint

Elutasítom az uniós költségvetési viták kapcsán „vétó, vagy halál” hozzáállást, mert a vétó csak "a legvégső megoldás" és ha vétózna a lengyel kormány, akkor annak előrehozott választás lenne a következménye, ami rossz lenne a koalíciónak, akár „hosszú évekre” is kiszorulhatna a hatalomból – jelentette ki egy szerda délelőtti sajtótájékoztatón Jaroslaw Gowin lengyel miniszterelnök-helyettes. Ez gyakorlatilag arra utal, hogy belpolitikai kényszerek (is) szorítják arra a lengyel kormányt, hogy egyezzen bele a német elnökség által szorgalmazott jogállamisági mechanizmus nyilatkozattal tisztázott verziójába és mivel kiesik a lengyel támogatás, a magyar kormány is kénytelen támogatni ezt az utat. Gowin azon jelzésére, hogy a vétónak az előrehozott választások az alternatívája, meglódult a forint, hiszen ezen háttér ismeretében tényleg egyre biztosabb a költségvetési alku, annak inkább már csak az időzítése a kérdéses.

Gowin a koalíciós kormányon belül az Egyetértés nevű párt vezetője, amely párt támogatása nélkül kisebbségi kormányzásra kényszerülne a Jog és Igazságosság (PiS) nevű vezető kormánypárt az alsóházban egy olyan helyzetben, amiben a felsőházban eleve az ellenzéknek van többsége.

Gyakorlatilag tehát a régóta törékeny lengyel koalíció mellett, zuhanó PiS népszerűség láttán figyelmeztette Gowin a hárompárti lengyel kormánykoalíció vezető pártját, és annak vezetőjét, Jaroslaw Kaczynskit és Mateusz Morawieckit, hogy egyezzenek meg az EU-val, ne vétózzanak, mert ellenkező esetben otthagyja a kormánykoalíciót, így a PiS kisebbségi kormányzásával előrehozott választások lesznek, amit elveszíthet. A pandémia idején eleve nem lenne jó egy előrehozott választás, ami ráadásul " jobboldali tábor hatalomból való eltávolításával végződnének, talán hosszú évekre" – figyelmeztetett.

Gowin fenti kijelentései 11:16-kor jelentek meg a Reuters-en, és innentől kezdve hirtelen jelentősen erősödött a forint is, hiszen így a költségvetési alku már csak idő kérdése azzal együtt is, hogy Merkel is azt mondta, dolgoznak a két ország vétójának elhárításán, de nem tudja megmondani, hogy ez mikorra sikerül.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images