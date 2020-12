Meglódult a forint - Lehet alku Brüsszelben

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Kedd délelőtt kicsit ráijesztettek a befektetők a forintra, úgy tűnt, elkezdték beárazni azt, hogy nem lesz megállapodás az uniós költségvetési vitában. Aztán viszont kicsit váratlanul erősödni kezdett a magyar deviza, és estére kicsit már a 360-as lélektani határtól is eltávolodott. Ugyanakkor a brüsszeli alku sorsa továbbra is meghatározhatja az irányt, ha a magyar miniszterelnök vétózik, akkor az a forintot is gyengítheti.