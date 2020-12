Másfél éve példátlan helyzet kapujában a forint

A délután 1-kor kezdődött EU-csúcsra érkezve több kedvező politikusi jelzés is elhangzott a német kompromisszum várható sikeréről, így ez is tovább táplálta a forint erejét, kora délután átmenetileg 355 alatt is járt az euró jegyzése a bankközi piacon. Aztán a no-deal Brexit egyre növekvő esélye miatt, a forint is kicsit veszített erejéből, a jegyzések 355,5 fölé visszaemelkedtek. Fontos tudni, hogy ha megszületik ma az alku az EU-csúcson, az adhat még egy lökést a forintnak, de a kedvező kimentet már jórészt beárazhatta a piac és így a 200 napos mozgóátlag (354,2-nél) megállíthatja a forint hirtelen erősödését.

Közben a mai EKB-döntés utáni tájékoztatón elhangzott üzenetek tovább erősítették az eurót a dollárral szemben, így a dollár/forint jegyzések 292,5-ig buktak a bankközi piacon, amire augusztus közepe óta nem volt példa.