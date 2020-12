Előreugrott a Brexit-káosz, beszakadt a font és a forint is szenved

Az eddigieknél 70%-kal fertőzőbb koronavírus-törzset azonosítottak Angliában, így a legsúlyosabb lezárásokat léptették életbe az ország déli részén, beleértve Londont is, azaz a karácsonyi ünnepek több tízmillió embernek bezártságban fognak telni.

Közben a franciák és a németek kemény lépéseket hoztak az angolokkal szemben, leállt a Csalagúton keresztül a személy- és áruforgalom is, nehogy a vírust tömegesen hurcolják be az Egyesült Királyságból, mindez viszont már most jókora közlekedési és logisztikai káoszt okoz az ország déli részében. Kis túlzással előreugrott a megállapodás nélküli Brexit helyzete, több ezer kamion rostokol már a dél-angliai kikötőkben, mert a franciák nem fogadják őket.

Az Európai Parlament által vasárnap éjfélig adott határidőn is túl vagyunk már és még mindig nincs megállapodás a kereskedelmi tárgyalásokon, amelyek ma is folytatódni fognak, de az már most biztosra tűnik, hogy ha össze is jön az alku, az EP idén már nem tudja ratifikálni.

Ma délelőtt 9:45-kor az EP Brexit-ügyi koordinátora tart egy egyeztetést a kialakult helyzetről, 11-kor pedig az EU-tagállamok tanácskoznak a brit „szupervírus” ügyében és akár teljes EU-s beutazási blokád is jöhet a német Bild információi szerint január 6-ig.

A gazdaságilag is nagyon borús helyzetet hozó hétvégi fejlemények hatására a brit részvény- és devizapiac jókora eséssel indította a hetet. Az angol font például a dollárral sz7emben 1,35-ről 1,33-ig szakadt két hullámban mostanra és a piaci árazások szerint már nagyobb az esélye, hogy végül nem lesz kereskedelmi megállapodás (pénteken még 72%-ot adtak annak, hogy lesz, most már csak 47%-ot a Reuters egyik piaci kommentárja szerint.

A részvénypiacok is megsínylették a Brexit-alku elmaradását és a britekkel szembeni uniós (és azon kívüli) „blokádot”: a német DAX-index is szakad és ebben a borús hangulatban a forint is esik. A reggeli 358 körüli első jegyzések után most hirtelen 361 közelébe szakadt az euróval szemben, azaz kéthetes mélyponton a forint.

A fenti fejlemények hatására az euró is esik a dollárral, tipikus menekülési fázisnak tűnik most a helyzet a piacokon, így a dollár/forint is ugrik a péntek esti 292,5-ről már csaknem 4 egységgel.

Arról, hogy milyen makroadatok lesznek még a karácsonyi ünnepekkel tarkított héten, ebben a reggeli cikkünkben írtunk, a táblázat pedig összefoglalóan itt található:

Címlapkép forrása: Getty Images