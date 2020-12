Esik tovább a forint, egyhavi mélypontra ütötték

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bár kedden javult a részvénypiaci hangulat a hétfői nagy romlás után, és a Brexit-tárgyalásokon is látszik az álláspontok közeledése, ez mégsem látszik a forint árfolyam: tovább esett ma, az euró jegyzései már átlépték a 362-es szintet is és így csaknem egyhavi mélypontra bukott a forint az euróval szemben. A lengyel és a cseh fizetőeszköz is gyengül ma, így nem egyedi sztoriról van szó.