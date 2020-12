Fillérekre az új mélyponttól a forint, a zloty is kapott egy ütést

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bár az amerikai költségvetési leállás elmaradt és a Brexit-megállapodást is támogatja mind a 27 tagállam, mégsem tud talpra állni a jó piaci hangulatban sem a forint, hiszen hétfőn is csaknem 365-ig esett, aztán kedden délután megint ennek közelébe bukott az euróval szemben, így fillérekre járunk az új kéthavi mélyponttól. Közben egy hatalmas autóipari beruházás mai bejelentése ellenére is 1%feletti esést szenvedett el a lengyel zloty, így az utóbbi napokban a forintnál megfigyelt relatív alulteljesítés már enyhült.