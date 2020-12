Nagyítóval kellett keresni idén Európában a forintnál gyengébb devizákat

Alapvetően a dollár mélyrepüléséről szólt a 2020-as év a devizapiacon, elvétve lehetett olyan fizetőeszközt találni, mely veszített a dollárral szemben. Ezek főleg kifejezetten kockázatosnak számító feltörekvő piaci eszközök voltak. Első ránézésre a forintnak nem volt oka a panaszra, azonban a közvetlen riválisokkal összehasonlítva elég egyértelmű alulteljesítés jellemezte a magyar devizát.

Az év végére megjött a várva várt dollárgyengülés

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy 2020 válságos év volt a gazdaságban és a piacokon is, ez pedig szokatlan mozgásokat indított el a devizák esetében is. Főleg az év végére erősödtek fel a korábban is látott tendenciák, miután az addig kockázatként árazott forgatókönyvek nem valósultak meg.

A 2020-as év legjobban teljesítő devizája az euró volt, mely keddig több mint 9%-kal erősödött a dollárral szemben. Ennek majdnem felét az év utolsó három hónapjában hozta össze, de így sem beszélhetünk meglepetésről, hiszen a piaci szereplők közül sokan számítottak már az amerikai deviza előbb-utóbb bekövetkező gyengülő hullámára. Ezt végül egyszerre több dolog váltotta ki:

A koronavírus-járvány tavaszi kitörésekor a Fed több lépésben nullára vágta az irányadó kamatszintet , ezzel a dollár kamatelőnye elveszett az euróval szemben. A 2008-as pénzügyi válságot követően ugyanis az EKB-val szemben az amerikai jegybank megkezdte a lassú normalizálódást.

, ezzel a dollár kamatelőnye elveszett az euróval szemben. A 2008-as pénzügyi válságot követően ugyanis az EKB-val szemben az amerikai jegybank megkezdte a lassú normalizálódást. A válság ellenére erős kockázatvállalási hajlandóság az euró malmára hajtotta a vizet . Mostanra a dollár gyakorlatilag az elsőszámú menedékdevizává vált a piacon, idén viszont éppen a kockázatosabb eszközöket keresték a befektetők.

. Mostanra a dollár gyakorlatilag az elsőszámú menedékdevizává vált a piacon, idén viszont éppen a kockázatosabb eszközöket keresték a befektetők. Az év végére több olyan potenciális viharfelhő is eloszlott a dollár felett, melyek bizonytalanná tették a képet. Ilyen volt az amerikai elnökválasztás, Trump esetleges győzelme vagy döntetlen közeli eredmény ugyanis felfordulást hozhatott volna a piacokon, de ide sorolható a következő hétéves uniós költségvetés és helyreállítási alap, melyről az év legvégén sikerült megállapodni és erős üzenet volt az Európai Unió részéről.

Sok elemző szerint a 2020 végén kezdődött dollárgyengülés még csak a kezdet, 2021-ben is folytatódhat ez a tendencia. Egyesek szerint az 1,25-ös újabb lélektani határ sem elérhetetlen az árfolyamban a következő hónapokban. Ezt elsősorban a gazdaság kilábalásával kapcsolatos várakozások fűthetik, a vakcinák megjelenésével ugyanis fokozatosan állhat talpra a gazdaság, ez pedig tovább erősítheti a kockázati étvágyat. Ráadásul jelenleg fundamentálisan sem szól szinte semmi a dollár mellett: a kamat nulla, a költségvetési hiány és az adósság várhatóan tovább emelkedik majd Joe Biden alatt.

2021 nagy kérdése az infláció lehet globálisan, ez hozhatja el az újabb fordulatot vagy tartós dolláresést is a piacon.

Jelenleg ugyanis a legnagyobb bizonytalanság az a gazdaságban, hogy a végletekig laza monetáris politika mellett a fokozatos kilábalással visszatérő kereslet milyen hatással lehet az árakra. Közgazdasági logika mentén élénkülnie kellene jövőre az inflációnak, de ezt gyakorlatilag 2009 óta várja szinte mindenki, és eddig nem következett be. Mindenesetre, ha 2021-ben érezhetően elválik egymástól az infláció a világban (elsősorban Európában és az USA-ban), akkor az a devizapiacra is hatással lehet, hiszen valamelyik jegybanknak előbb kell elkezdeni szigorítani, ami lényeges fundamentális változást hozhat.

Voltak, akik még a botladozó dollárral szemben is zuhantak

Azzal, hogy a dollárgyengülés volt az év legfontosabb trendje, azt persze nem lehet kijelenteni, hogy a világ összes devizája erősödött volna 2020-ban az amerikai fizetőeszközzel szemben. Extrém példák idén is voltak, ezek főleg egyedi sztorik által sújtott országok.

Az év legrosszabb teljesítményét az argentin peso mutatta, mely 40%-kal értékelődött le a dollárral szemben.

A latin-amerikai ország tavasszal gyakorlatilag a világjárvány kitörésével egyidőben jelentett csődöt, hiszen egyoldalúan felfüggesztette adósságszolgálatainak fizetését. Végül hónapokig tartó tárgyalásokkal annyit sikerült elérni, hogy ne egyoldalú, hanem rendezett államcsődről beszélhessünk, hiszen a hitelezők hozzájárultak a terhek csökkentéséhez. Az argentin gazdaság problémái sokkal mélyebb gyökerűek a koronavírus-járványnál, az idei válság csak a szikra volt a gyújtózsinór végén.

Hasonló mondható el Brazíliáról, Törökországról és Ukrajnáról, melyek az utóbbi években rendre a legrosszabbul szereplő devizákat adták a világnak. A brazil gazdaság esetében Jair Bolsonaro elnök populista politikája évek óta komoly kockázati faktor, emellett a járvány által leginkább sújtott ország lett idén Brazília. Törökország évek óta konstans árfolyamválságban van a jegybank hitelességének és függetlenségének hiánya miatt, míg Ukrajna a Krím-félsziget orosz elcsatolása óta képtelen magára találni, az ország keleti felében pedig továbbra is harcok dúlnak.

Vagyis a 2020-as devizarangsor végén a régi ismerősöket köszönthetjük, mellettük kiemelhető még az orosz rubel több mint 18%-os gyengülése a dollárral szemben.

Nehéz a forintnál gyengébb európai devizát találni

A rangsorból az is látszik, hogy a forint alulteljesítő volt 2020-ban a közvetlen versenytársakhoz képest. A dollárral szemben ugyan 0,6%-os gyengülésben van csak a magyar deviza az év végéhez közeledve, viszont eközben a régióban a lengyel zloty több mint 3, a cseh korona majdnem 5,5, a román lej pedig 6,5%-os erősödést mutattak.

Európában csak az ukrán, az izlandi és a norvég devizák teljesítettek rosszabbul 2020-ban, mint a forint.

Mellettük félig ide sorolható a török líra és az orosz rubel, melyek már inkább Európa és Ázsia határán vannak. Érdekesség, hogy a szűkebb régiónkból a horvát kuna világviszonylatban a negyedik, a román lej pedig a hatodik legerősebb teljesítményt mutatta idén. Hozzájuk képest a forint ha nem is jelentősen, de egyértelműen alulteljesítő volt.

A grafikonon az is látszik, hogy többnyire az év során a régiós versenytársakkal mozgott együtt a forint, nyár végén és az év utolsó heteiben volt leginkább jellemző az alulteljesítés. A nyáron ezt nagyrészt a 4% közelébe emelkedő infláció okozta, ami miatt néhányan már szigorítást vártak az MNB-től, majd az év végén az uniós költségvetési vétó és az illikvid piac helyezett nyomást a magyar devizára.

