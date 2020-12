Megvan a hivatalos év végi árfolyam: majdnem tíz éve nem zuhant ekkorát a forint

Csütörtök délelőtt frissítette hivatalos bankközi devizaárfolyamait az MNB, melyek szerint a forint 365,13-nál zárta az évet az euróval szemben. Ez természetesen új csúcsot jelent az árfolyamban, sőt, ennél nagyobb gyengülésre egy év alatt 2011 óta nem volt példa.

A devizapiacon nem áll meg a kereskedés, azonban az MNB hagyományosan az év utolsó napján délelőtt határozza meg a hivatalos bankközi záróárfolyamokat. Ezek szerint most

a 2019-es 330,52 után 2020-at 365,13-as hivatalos árfolyamon zárja a forint az euróval szemben.

Ez egy év alatt 10,5%-os emelkedést jelent a bankközi árfolyamban, az utóbbi húsz évben csak kétszer volt példa ennél nagyobb forintgyengülésre egy év alatt, amikor 2003-ban és 2011-ben több mint 11 százalékos volt a magyar deviza esése.

Év közben persze így is jócskán voltak történelmi események a forint piacán, április legelején állított be azóta is tartó csúcsot az euró-forint jegyzés, amikor 369,59 forintot kellett adni egy euróért. Ősszel ezt vészesen megközelítette az árfolyam, de a 370-es újabb lélektani határt nem érte el 2020-ban.

Címlapkép: Getty Images