Kifulladt a forint erősödése, újra gyengült

A devizapiaci befektetők délutánra lényegében elkönyvelték, hogy demokrata irányítás alá kerülhet az amerikai Szenátus is, így ez már további dolláresést nem okozott, miközben a vártnál gyengébb lett az amerikai ADP foglalkoztatottsági adat, ami után erősödött kissé a dollár az euróval szemben 1,23-ig. Közben a forint lendülete is kifulladt 357 közelében, aztán előbb 358-ig, majd 359 közelébe visszaesett és most is 358,5 körül hullámzik. Ez tegnap estéhez képest már csak 0,2%-os forinterősödést jelent. A dollár/forint jegyzések is éppen a kritikus 290 alatti szintről látszanak megint fordulni, most éppen 291,5 körül jár a kereskedés a bankközi piacon.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start