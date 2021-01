Nőttek az amerikai kötvényhozamok, kilőtt a dollár

A dollár jelentős erősödést mutat hétfőn, amelynek az oka elsősorban az amerikai állampapírok hozamemelkedése és a demokrata kék hullám miatti várakozások. Az euró árfolyama eközben két hetes mélypontra csökkent.

Joe Biden demokrata elnök január 20-án veszi át a kormányzást az Egyesült Államokban, és mivel a demokraták rendkívül kiélezett versenyben megszerezték a többséget a szenátusban is, nincs akadálya annak, hogy Biden beígért több ezermilliárdos élénkítő csomagja átmenjen.

Az extra kiadások akár aggasztóak is lehetnének a befektetők számára a potenciálisan megugró infláció miatt, de az amerikai kötvényhozamok is támogatták a dollár erősödését az elmúlt hetekben. Inflációval korrigálva az amerikai 10 éves kötvényhozamok emelkedése meghaladja az európait, így a dollár iránti kereslet is megnőtt.

"Nem meglepő, hogy az amerikai reálhozamok gyorsulásra rábírta a befektetőket, hogy az infláció alapú szemlélet helyett átfogóbban vizsgálják a dollár piacát" - mondták a Reutersnek a Commerzbank elemzői.

A 10 éves hozam idén több mint 20 bázisponttal emelkedett és megközelítette az 1,2%-ot, ennek hatására a dollár erősödésbe kezdett, és egy havi csúcsot ért el a japán jennel szemben (104,2). A dollár árfolyama még így is 12%-kal elmarad a márciusi, három éves csúcshoz képest, de idén már több mint 1,3%-ot erősödött. A folyamat miatt a dollár szembeni shortállomány is jelentősen csökkent az elmúlt hetekben.

Címlapkép: Getty Images