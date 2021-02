Újra nekifut a falnak a forint és próbálja áttörni

Kedden elsőre sikertelen volt a forint kitörése, hiszen hiába erősödött a nap első felében tovább a magyar deviza, délutánra fordult a hangulat. Így átmenetileg ugyan áttörte a trendvonalat és a 200 napos mozgóátlagot, de nem tudott alattuk maradni. Szerda reggel megint erősödéssel kezd a magyar deviza, úgy tűnik, hogy újra nekifut a fontos támasznak, hátha át tudja törni.

A forint 355,5 körül kezdi a napot szerda reggel az euróval szemben, ez 0,25%-os erősödést jelent tegnaphoz képest a magyar deviza szempontjából. Vagyis a tegnapi sikertelen kitörés után újra nekifut ma a forint a támasznak. Hetek óta látszik, hogy 355-356-nál van egy kritikus szint az árfolyamban, ott húzódik a trendvonal és a 200 napos mozgóátlag is. Ezt sikerült kedden átmenetileg áttörni, azonban délutánra visszagyengült a forint. Most amennyiben innen még egy kicsit tovább tudna erősödni a hazai fizetőeszköz, akkor további tér nyílhatna meg előtte, vagyis lenne még lehetősége tovább menetelni, de ehhez a fenti kulcsszintet egyértelműen át kellene törnie. A dollár jegyzése most 295,32-nél jár, míg az angol font 403,12 forintba kerül.

A forint közvetlen riválisai közül a régióban a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacokon a török líra 0,2 százalékkal, a dél-afrikai rand pedig 0,1 százalékkal erősödött reggel a dollárral szemben.

Az utóbbi hetekben megszokhattuk, hogy az euró-dollár árfolyamon keresztül a nemzetközi hangulat nagyban befolyásolta a forint árfolyamát is, most egyelőre kivárás tapasztalható azon a fronton. A dollár ugyanis 1,20 közelébe erősödött vissza, de ezt a lélektani szintet egyelőre nem tudja áttörni, most 1,2033-nál jár. A japán jen eközben alig mozdult, az angol font pedig 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben.

