Lélektani határig erősödött a dollár, de a forint állja a sarat

Az utóbbi napok dollárerősödése ellenére a forint egyelőre jól tartja magát, továbbra is a kitörés határán táncol a magyar deviza. Egyelőre úgy tűnik, hogy a negyedik negyedév talán a vártnál jobban sikerülhetett a gazdaságban, a vakcinákkal pedig 2021-ben is javulhatnak a kilátások.

Csütörtök reggel 355,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából szerda estéhez képest. Ezzel együtt továbbra is a kitörés határán van a magyar deviza, a jelenlegi kulcsszintről már nem kellene sokat erősödnie ahhoz, hogy további tér nyílhasson meg lefelé az árfolyamban. Egyelőre nem látszik, mi lendíthetne még egyet a forinton, akár Orbán Viktor és Varga Mihály ma délelőtti megszólalása is lehet az, ami további forinterősödést vált ki. A dollárral szemben most 296,44-nél járunk, míg az angol font 402,8 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai is alig mozdultak ma reggel az euróval szemben, egyelőre a lengyel zloty és a cseh korona is stagnál. A feltörekvő piacokon a török líra 0,2 százalékkal, a dél-afrikai rand pedig közel fél százalékkal gyengült a dollárral szemben.

Az amerikai deviza az utóbbi napok erősödése után kulcsszinthez ért az euróval szemben, most 1,20055-nél jár a jegyzés, ami további 0,2 százalékkal alacsonyabb a szerda estinél. Az 1,20-as lélektani határ a következő időszakban is meghatározhatja a jegyzést, illetve a dollár jövőbeli sorsát. A mi szempontunkból ez azért érdekes, mert korábban azt szokhattuk meg, hogy a dollár erősödése párhuzamosan a forint gyengülését hozta, most viszont egyelőre jól tartja magát a magyar deviza. A japán jen 0,2 százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, míg az angol font 0,35%-os gyengüléssel nyitott a Brexittel kapcsolatos feszültségek miatt.

Címlapkép: Getty Images