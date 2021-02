Visszagyengült a forint, pedig közel állt a kitöréshez

Mostanában ritkán látott stabilitás (oldalazás) köszöntött ezen a héten a forint euróval szembeni árfolyamára, hiszen gyakorlatilag beszorultak a jegyzések a 355-356-os rendkívül szűk sávba egy lendületes forinterősödés után.

Ez az oldalazás nem véletlen azután, hogy bár letörte az EUR/HUF 356 felett az egy éves emelkedő trendvonalat, hiszen 355,5 körül húzódik a technikai elemzésben nagyon fontos 200 napos mozgóátlag. Ezen lefelé egyelőre tartósan láthatóan nem tudott átjutni a forint, pedig ha sikerülne neki, akkor olyan történne, mint ami utoljára 2019 első hónapjaiban. Ráadásul amint látjuk, most a 355 körüli zóna alatt a közelben nincs fontosabb technikai szint, így akár nagyobb tér is megnyílhat a forint erősödése előtt, persze azért előbb a 353-es támasz szinten is át kellene jutnia. Ha ez sikerülne, akkor akár a 344-345 körüli tavaly nyári szintek is elképzelhetők.

Ma délután 14:30-kor teszik közzé Amerikában a hónap talán legfontosabb makroadat csomagját, az átfogó munkaerőpiaci jelentést, amelyből elsősorban a nem-mezőgazdasági új munkahelyek száma a fontos. A piaci konszenzus 85 ezer fős növekedést vár, de ha ettől elmaradna az adat, akkor az a dollár gyengülésén keresztül a forintra is visszahathat. Ez ugyanis az euró/dollár árfolyamot is megugrasztaná az 1,1960-as támasz zónából és így a dollár gyengülés a forint erősödését hozhatná (az utóbbi hetekben is sokszor láttunk ilyen mozgást, illetve a dollár erősödés esetén a forint gyengülését, igaz az utóbbi két hét kivétel ez alól).

Ha ez az adat, vagy egyéb tényező valóban érdemi forinterősödést tudna kiváltani, akkor a fent említettek szerint akár nagyobb tér is megnyílhat a forint előtt. A dollár/forint jegyzések hetek óta egy fontos technikai támasz zóna felett hullámoznak és ha letörne ez a 290-es zóna, akkor az további forinterősödés előtt nyitná meg az utat, ami visszahatna a forint euróval szembeni árfolyamában bekövetkező mozgásokra is.

