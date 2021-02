Nagy lendülettel pattant vissza a forint a betonfalról

A sikertelen kitörés után hétfőn jelentősen gyengült a forint az euróval szemben, így lassan megint a 360-at közelíti a jegyzés. A technikai ok mellett elsősorban az inflációs félelmek mozgatják jelenleg az árfolyamot.

Kedd reggel 359 közelében járt a forint az euróval szemben, ez további 0,2 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából hétfő estéhez képest. Tegnap jelentősen gyengült a forint, a régióban is alulteljesítő volt, aminek több oka is van. Egyrészt egy fontos technikai szint, a 200 napos mozgóátlag fogta meg a magyar deviza erősödését, ahonnan aztán nagy erővel pattant vissza a jegyzés, másrészt egyre komolyabbak a világon az inflációs félelmek, melyek a kockázatosnak tekintett devizákra negatív hatással vannak. A dollárral szemben most 297,25-nél járunk, míg az angol font 409,6 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty minimális gyengüléssel, a cseh korona pedig erősödéssel kezdte a napot, vagyis a tegnaphoz hasonlóan továbbra is alulteljesítő a forint. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,4 százalékot javított.

Az euró-dollár árfolyam is fontos szinthez ért tegnap, az 1,20-as lélektani határig erősödött vissza a dollár hetekig tartó gyengélkedés után. Kedd reggel 1,2080-nál járt a jegyzés, ez 0,2 százalékos dollárgyengülést jelentett hétfő estéhez képest. Közben a japán jen 0,4%-kal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,3 százalékos erősödéssel kezdett.

Címlapkép: Getty Images