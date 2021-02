Lassan megint a betonfalhoz ér a forint – Másodjára áttöri?

A múlt heti sikertelen kitörési kísérlet után újra a kulcsszintet közelíti a forint az euróval szemben. Kérdés, hogy másodjára át tudja-e törni a falat a magyar deviza, ehhez nem kellene sok, akár ma is eldőlhet egy esetleges további erősödéssel.

Csütörtök reggel 357 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett szerda estéhez képest a magyar deviza szempontjából. A múlt héten a forint 355-ig erősödött, ahol a 200 napos mozgóátlagot próbálta áttörni, azonban nem sikerült meggyőzően alatta maradnia, majd onnan a hét elején nagy lendülettel vissza is pattant a jegyzés egészen 360 közelébe. Onnan fordult aztán megint erősödésbe a forint. Rövidtávon a holnap megjelenő januári inflációs adatra lesz érdemes figyelni, a jövő héten pedig érkezik az előzetes GDP-adat is. A dollárral szemben most 294,4-nél járunk, míg az angol font 407,8 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty szintén kis gyengüléssel kezdi a napot, a cseh korona viszont minimálisan erősödik az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékos, a dél-afrikai rand pedig 0,3 százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben.

Az euró továbbra is erősödik a dollárral szemben, ez utóbbi napokban az 1,20-as kulcsszint környékén fordult a hangulat, most már 1,213 közelében jár a jegyzés. A japán jen minimális erősödésben van, és az angol font is 0,1 százalékos erősödéssel kezdi a napot.

Címlapkép: Getty Images