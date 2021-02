A „láthatatlan kéz” továbbra is megtartja a forintot – Kedden dönt az MNB

Múlt héten már felhívtuk rá a figyelmet, hogy akkorra sorozatban már tizedik alkalommal akadt el a forint gyengülési hulláma a 359,2-359,6-os szűk sávban, de a furcsa jelenség azóta is tart: ma is volt rá példa, hiszen a reggeli forintesési hullám éppen ebben a tartományban fulladt ki.

Amint bekarikáztuk: az elmúlt két hétben a mai már a sokadik ilyen forintesési hullám volt, amely elakadt ebben a tartományban, igaz nagy visszaerősödést sem láttunk. Sőt, egy emelkedő rövid távú trendvonal is berajzolható, amely szerint egyre magasabb „aljakat” hagy az EURHUF, amikor lepattan a 359,2-359,6-os ellenállási zónáról. Ez inkább felfelé való kitörés esélyére utal ebből a szűk sávból, amibe beragadt a forint.

Ha jobban megnézzük, hogy miért akad el kissé a 360-as szint alatt az összes forintgyengülési hullám, nem igazán találunk rá magyarázatot. Persze belemagyarázható az, hogy itt húzódik a 100 napos mozgóátlag, ami felülről „fogja” a forintot (kék vonal), de jól láthatjuk, hogy korábban ez nem volt erős támasz, vagy ellenállás, amikor megközelítette az EURHUF. Inkább a december közepétől az év végéig bekövetkezett mozgásra húzott 50%-os Fibonacci-korrekciós szint lehet magyarázat a forint furcsán elakadó gyengülési hullámaira, de azt is láthatjuk, hogy rendszerint ezen szint fölé szúr az árfolyam, tehát ez sem tökéletes magyarázat.

Mindenesetre azt is láthatjuk, hogy ha a 360-as szint fölé ugrana az árfolyam, akkor rögtön beleütközne a csökkenő trendvonalba, ami most éppen 362 körül jár, de közben 361,2 körül egy vízszintes ellenállás is berajzolható. Lefelé az emelkedő trendvonal, illetve alatta a 356-nál járó 200 napos mozgóátlag tartja vissza egyelőre a forintot a nagyobb erősödési hullámtól.

A forint egyébként a régiós devizák mezőnyében is furcsán stabil volt az elmúlt két hétben éppen a fent jelzett ok miatt (elakadó gyengülési hullámok, de nagyobb erősödésre sem képes).

A fentiek miatt a forint a dollárral szemben is egy viszonylag szűk sávba ragadt lényegében egy hónapja: azóta a legtöbbet a 293-298 közötti tartományban láttuk az USDHUF-ot, azaz a 290-300 közötti sávon belül egy szűkebb sáv is kialakult.

