Távolodik a 360-tól a forint, de még nem lélegezhet fel

Erősödni próbál a forint, így távolodik a 360-as lélektani szinttől, ami egyben a sáv felső szélét is mutatja. Fellélegzésről korai lenne beszélni, egyelőre messze van a lefelé való kitörés, ami korábban többször sikertelen volt.

Szerda reggel 358,9-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett a kedd esti szinthez képest a magyar deviza szempontjából. Az utóbbi napokban megint a 360-as lélektani határt közelítette a jegyzés, ami az elmúlt hetekben kialakított 355-360-as sáv felső szélét is mutatja. Onnan már többször visszafordult a forint gyengülése, ahogy előtte a sáv alsó szélét sem tudta áttörni, többször visszapattant a 355-ös szintről is. Tegnap az MNB kamatdöntése sem hozott komolyabb mozgást, ahogy arra előzetesen számítani lehetett, így egyelőre nem látszik, mi mozdíthatná ki a forintot a jelenlegi holtpontról. A nemzetközi piacon a befektetők elsősorban az inflációs kilátásokra és a kötvénypiaci hozamemelkedésre figyelnek, rövidtávon ezek befolyásolhatják a hangulatot. A dollárral szemben most 295 körül járunk, míg az angol font 418-6 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdték a napot az euróval szemben. Közben a feltörekvő piacon a török líra fél százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékot veszített.

Az euró-dollár árfolyamban sincs egyelőre nagy mozgás, Jerome Powell Fed-elnök keddi kongresszusi meghallgatása sem hozott igazán nagy fordulatot. Most 1,2157-nél jár a jegyzés. Közben a japán jen 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,55 százalékos erősödéssel kezdett.

Címlapkép: Getty Images