Elkerülte ma a forint az új történelmi mélypontot – Miért és mit jelent az MNB bejelentése?

A tegnap estére elért négyhavi mélypontról – ami egyúttal nagyon közel volt már a történelmi mélyponthoz és félő volt, hogy egy magas inflációs adat újabb ütést jelentene számára – délelőtt határozott forinterősödés bontakozott ki a dollár gyengülése és az európai részvénypiaci szárnyalás miatt. Ezt végül a vártnak megfelelő inflációs adat sem fordította vissza és délután az MNB bejelentései sem mozgatták meg érdemben a forintpiacot, mert nem beszélhetünk további monetáris lazításról.

Az elmúlt napokban folyamatos és jelentős dollárerősödés mutatkozott az euróval szemben a javuló amerikai növekedési és erősödő inflációs kilátások hatására. Az euró/dollár így az 1,20-as szint alá bukott, de amint látjuk: ma megállt a dollárerősödés és mérsékelt gyengülés alakult ki 1,1840 közeléből 1,19-ig. Ez nem véletlen: a napos grafikonon az RSI már az EURUSD relatív túladottságát jelezte (ért a felfelé korrekció), illetve nagyon közel volt a 200 napos mozgóátlag, ami igen erős technikai szint. Elsőre nem szokta áttörni az árfolyam, főleg úgy, hogy ilyen messziről közelített hozzá.

A dollár menetelésének elakadása pont jókor jött a forintnak, amely a megelőző napokban leértékelődési nyomás alá került. Az emelkedő amerikai és európai kötvényhozamok ugyanis szűkítették a forinthozamok prémiumát, vonzerejét, így a hosszabb hozamaink jelentősen emelkedtek és ezzel párhuzamosan a forint is esett. Ebben persze a harmadik járványhullám berobbanása miatt újból elrendelt korlátozó intézkedések gazdasági romboló hatásának beárazása is szerepet játszott. Mindenesetre a masszív negatív rövid reálkamat, a csökkenő hosszú hozamfelár és a járvány együtt tegnapra már bő négyhavi mélypontra, 368-ig gyengítette a forintot az euróval szemben, azaz nagyon megközelítette az árfolyam a 369,5-ös eddigi történelmi forintmélypontot.

Mivel a ma reggeli magyar inflációs adat telibe találta a Portfolio elemzői konszenzusát, így a már zajló forinterősödés nem fordult a visszájára és elkerülte a forint az új történelmi mélypontot, ami benne volt a pakliban:

A fenti tényezők nyomán a kora reggel még 368 közeli árfolyam egészen 366,5 körülig süllyedt, aztán a délutáni kereskedés során is 366,5-367 körül ragadt az MNB bejelentései mellett is.

Amint megírtuk: a jegybank egyrészt elengedte az 50%-os vásárlási korlátot a kötvénysorozatokban, ami azért lényeges, mert mostanában már azért nem tudott érdemben vásárolni a hosszabb papírokban (és ezzel ellentartani a meginduló hozamemelkedésnek), mert több papírban már elérte ezt a korlátot, így rövidebb papírokat volt kénytelen venni. Most viszont vehet tovább az MNB, igaz maga a heti vásárlási volumen nem nő, így önmagában ez nem számít további monetáris lazításnak, inkább a vásárolható eszközök futamidő szerkezetét változtató bejelentés ez. Éppen ez lehet az oka annak, hogy a forintpiacot nem is mozgatta meg különösebben a bejelentés.

Az MNB másik bejelentése persze értelmezhető enyhe monetáris lazításnak is, hiszen most már vehetnek állami/önkormányzati kötvényt is (ha van legalább B+ minősítése és megfelel az egyéb feltételeknek), de valószínűleg itt nem jön szóba olyan volumen, ami a piacra kerülő forint miatt az árfolyamra érdemi hatást gyakorolna egyelőre.

Mindezen tényezők mellett tehát ma elmaradt a forint további gyengülése és mérsékelten erősödni tudott. Ezzel együtt továbbra is nagyon közel járunk a tavasszal és novemberben is megjárt 369,5 körüli tartományhoz. Amint múlt heti technikai elemzésünkben rámutattunk: a Fibonacci-kiterjesztések közül az 50%-os szint 371 feletti szinten található, ami már új forint történelmi mélypontot jelentene.

A dollár esése és a forint erősödése együtt a dollár/forint árfolyamban is: 310,6-ról mintegy 2 egységgel süllyedt az árfolyam. Amint láthatjuk: ha folytatódna a forint erősödése, akkor az első támasz szint 306 körül húzódik, majd a csökkenő trendvonal felülről visszatesztelése jönne 301 körüli szinten.

Címlapkép forrása: Getty Images