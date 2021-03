Ugrik a forint az EKB bejelentése után, egyre távolabb a történelmi mélypont

Már reggel is volt egy kis forinterősödési hullám, aztán délután az Európai Központi Bank jelzései nyomán a forint újabb lendületet vett és az euróval szembeni jegyzések 365 alá buktak. Kedden még 368-nál járt az árfolyam, így egyre inkább távolodunk a 369,5-ös forint történelmi mélyponttól. Lényeges, hogy ma a többi régiós devizánál nem látunk olyan intenzív erősödést, mint a forintnál, de erre is van magyarázat.

Miről szól ez az elemzés? Bemutatjuk a forint elmúlt két hétben látott esése mögötti okokat és azt, hogy miért torpant meg az esése 368 közelében.

Rámutatunk arra, hogy az MNB keddi bejelentése miért történt és milyen változásokat okozott a magyar állampapírpiacon.

Rámutatunk arra is, hogy az EKB mai bejelentése miért született és milyen hatásokat válthat ki a magyar állampapír- és devizapiacon.

Azt is megnéztük, hogy mi most az első fontosabb akadályzóna, amit át kellene vinnie a forintnak, hogy további erősödésről beszélhessünk.

A forint a február 25. körül kibontakozott gyengülési hullámban (akkoriban vált nyilvánvalóvá, hogy elindult itthon a harmadik járványhullám) 360 alatti régióból egészen 368-ig esett az euróval szemben és így mindössze fél százaléknyira megközelítette a mindenkori történelmi mélypontját.

Ahogy közeledtünk ehhez a szinthez, úgy vált egyre „vékonyabbá a jég”, és technikai indikátorok alapján (napos RSI) is nőtt az esélye, hogy jöhet egy megálló, illetve korrekció a gyengülési hullámban, azaz visszasüllyedhet az EURHUF.

Ennek kedden már volt jele, amikor reggel hirtelen erőre kapott a forint (feltehetően forint short pozíciók zárása, új vételek a kedvező külpiaci hangulat és vártnak megfelelő inflációs adat mellett), aztán egy szerdai „tétovázás után” csütörtökön reggel megint volt egy erősödési hullám. Délután aztán nagyobb erőre kapott és a jegyzések 365 alá buktak.

A lendületes erősödés a többi régiós devizánál most nem látszik, de erre van magyarázat: egyrészt a forint már kezdett alulteljesítővé válni a régiós devizákhoz képest, tehát érthető, hogy most intenzívebb az erősödés, másrészt egy magyar jegybanki ok miatt a hosszabb magyar hozamok tekintélyesen emelkedtek az utóbbi hetekben és ebben tegnap már határozott korrekció indult. Utóbbira most ráerősített az EKB mai bejelentése és ezek együttesen járulhattak hozzá a forint erősödéséhez. Ez azt jelenti, hogy új forint vételek indulhattak a kötvényvásárlások hatására és ez egyúttal a korábban nyitott forint short pozíciók egy részének lezárására is sarkallhatott egyes befektetőket (hiszen „vékony volt már a jég” a történelmi mélypont közelében).

Amint megírtuk: az EKB mai bejelentése szerint jelentősen megemelik a januári 53 és a februári 60 milliárd eurós szintről a PEPP nevű programjukban a kötvényvásárlási keretüket, reagálva az elmúlt hetek hozamgörbe-emelkedésére. Így a havonta több kinyomtatott pénz az eurózóna hozamokat ismét lefelé szoríthatja, ami a magyar hozamokat is süllyesztheti és erre számítva (ezt meglovagolva) könnyen lehet, hogy megjelent most a magyar kötvénypiacon plusz pénz is.

Az MNB a keddi döntésével már elindította a hosszabb magyar hozamok esését (50% fölé mehet az egyes sorozatok megvásárlásában), hiszen a mai referencia hozamok már 7-11 bázispontos esést mutattak fél 3 előtt és a hozamcsökkenés ma délután az EKB jelzései hatására további lendületet vehetett. Amint ma reggeli nagyobb elemzésünkben rámutattunk: volt is honnan esnie a magyar hozamoknak, hiszen a 15-20 éves hozamoknál év eleje óta 100 bázispont körüli emelkedés volt.

Összességében tehát a forint mai erősödése mögött egyrészt technikai tényezők (történelmi mélypont körül már megremegnek a kezek 70 feletti napos RSI-nél, elindulhatnak shortzárások, és új vételek főleg fundamentális hírek hatására), másrészt fundamentális hírek is meghúzódnak (az MNB-nek van újra muníciója megtámasztani a hosszabb magyar állampapírpiacot és az EKB is most felhatalmazást kapott arra, hogy ezt megtegye az eurózóna piacain).

A forint további erősödése esetén fontos lesz látni, hogy sikerül-e meggyőzően lefelé átvinnie a 365,3 körüli támaszt, vagy csak alászúrt hirtelen (elsőre a forint 364,5-ig szaladt, majd visszagyengült 365 fölé). Amint látjuk, ez a szint nemcsak az előző forintesési hullám teteje volt, ami most támasz, hanem a korábban indult forintgyengülési hullám 76,4%-os Fibonacci korrekciós szintje is. Ha most a 365 körüli zóna felett marad tartósabban az EURHUF, akkor egy újabb forintgyengülési hullám már a 369,5-ös „csúcstámadást” is elhozhatja, ha viszont alá bukik tartósabban, akkor ez egyelőre elmaradhat.

