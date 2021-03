Úgy erősödik a forint, hogy az már szinte gyanús

Erősödik a forint az MNB keddi kamatdöntés óta, ráadásul felülteljesítő a magyar deviza a régióban. Az elmúlt két napban még a dollár erősödésének is ellent tudtunk állni, vagyis kezd gyanúsnak tűnni a forint erősödése.

Csütörtök reggel 364,7-nél kezdi a napot a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezik a szerda esti árfolyammal. A magyar deviza az utóbbi két napban meglepő erősödést mutat, a jelek szerint a befektetőknek elegendő volt az MNB erős keddi üzenete arról, hogy az inflációs kockázatok realizálódása esetén készek lépni a rendelkezésre álló eszközökkel. Pedig a jegybank alig mondott újat az utóbbi hónapokhoz képest, nagyrészt a korábbi üzeneteit ismételte meg. Éppen ezért meglepő kicsit a forint erősödése. Különösen akkor, ha a régiós devizákhoz mért teljesítményt is megnézzük: az utóbbi egy hétben a lengyel zlotyval szemben 1,3 százalékkal, a cseh korona ellenében pedig 1,5%-kal erősödött a forint. A dollár jegyzése most 308,74-nél jár, míg az angol font 422,2 forintba kerül.

A régióban a zloty és a korona ma reggel is további kismértékű gyengüléssel kezdett az euróval szemben. Közben a feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal erősödik a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,2 százalékos javulást mutat.

A dollár az utóbbi napokban tovább erősödött az euróval szemben, ezért is meglepő a forint erősödése, hiszen korábban az amerikai deviza erősödése rossz hír volt a feltörekvő piacon, így a forint is párhuzamosan gyengült. Most a régióban továbbra is látszik ez a hatás, csak a magyar deviza tudja kivonni magát alóla. Lassan az 1,18-at közelíti az euró-dollár jegyzés, kérdés, a piac meddig lesz toleráns a forinttal. A japán jen ma reggel 0,2%-kal gyengül a dollárral szemben, míg az angol font 0,1 százalékos visszaesést mutat.

