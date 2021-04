Megállíthatatlannak tűnik a forint – Meddig erősödhet még?

Március vége óta jelentősen erősödött a forint az euróval szemben, ráadásul a régióban is felülteljesítő volt a magyar deviza. Ennek több oka is van, egyrészt javult a nemzetközi hangulat a feltörekvő piacokkal kapcsolatban, másrészt a jelek szerint az MNB üzenetei is megnyugtatók voltak a befektetők számára. De meddig erősödhet még a magyar deviza?