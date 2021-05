Esésbe váltot a forint a szárnyalás után

Szerda reggel 349,25-nél járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a kedd esti szinttel. A tegnapi kamatdöntés előtt 348 alatt is járt a jegyzés, majd onnan a jegybank döntése már inkább a gyengülés felé lökte. A Monetáris Tanács gyakorlatilag előre bemondta a kamatemelést júniusra, de azt már beárazták a befektetők Virág Barnabás alelnök múlt heti nyilatkozata után. Vagyis most úgy tűnik, hogy a hivatalos közlemény már nem tudott sok újat mondani a befektetőknek, legközelebb június végén jöhet komolyabb elmozdulás, amikor emelhet a kamaton a jegybank, illetve jön a friss inflációs jelentés. Addig elsősorban a nemzetközi hírek, a járvánnyal kapcsolatos adatok és az inflációs kilátások mozgathatják az árfolyamot. A dollár jegyzése most 285-nél jár, míg az angol font 403,5 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacon a török líra 0,3%-kal erősödött a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékot javított.

A dollár az utóbbi napokban megint gyengült az euróval szemben, már az 1,22-es szintet is jelentősen meghaladta a jegyzés. Szerda reggel 1,2246 körül járt az árfolyam, ami minimális elmozdulást jelentett tegnaphoz képest, egy hónap alatt viszont 1,3%-os emelkedést jelent. A japán jen 0,1 százalékkal gyengült ma reggel az amerikai devizával szemben, míg az angol font alig mozdult.

