Tovább esett a forint, közeledünk a 350-es euróhoz

A kedd reggeli 347-ről folytatódott forint esése az euróval szemben, hiszen délután csaknem 349-ig ugrott az árfolyam. Most éppen 348,6-nál jár a kereskedés. A dollár jegyzések pedig 286,2-nél állnak.

Ezzel együtt is jelentősen felülteljesítő még a magyar deviza az utóbbi egy hónapban, amit az MNB felől érkezett kamatemelési jelzés táplált leginkább. Abban, hogy az utóbbi napokban elakadt a forint menetelése, fundamentális és technikai okok egyaránt szerepet játszhatnak. Fundamentális oldalon érdemes megemlíteni, hogy elképzelhető: kicsit túlszaladtak a piacon az MNB-vel kapcsolatos kamatemelési várakozások és ezek enyhülése a forint menetelését is megállíthatta.

Emellett az is lényeges, hogy éppen a ma közzétett első öthavi államháztartási hiány is rámutat: a költségvetési politika nagyon támogató, és ahhoz, hogy a hosszabb hozamok is alacsonyan maradjanak, az MNB kénytelen továbbra is intenzíven folytatni a kötvényvásárlási programját (ma 31 milliárdért vásárolt a másodpiacon). Az egyelőre nagyon laza fiskális és monetáris politika tehát kicsit rontja a forint megítélését, miközben mai elemzésünk szerint akár 7%-os GDP-növekedés is kialakulhat idén, annak inflációgerjesztő hatásával együtt.

Technikai oldalon pedig az is lényeges, hogy az USD/HUF-ban láthatóan a 283-nál tartó 13 éves emelkedő trendvonal volt az, ami megállította a forint menetelését és ez hatott vissza a forint euróval szemben 345-nél elfogyó erejére is.