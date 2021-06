Nagy nap a mai a forintnak is a Fed esti kamatdöntése miatt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A hétfői és keddi mérsékelt forintgyengülés után szerdán délelőtt a 351-351,5 körüli sávban hullámzott a forint az euróval szemben a bankközi piacon, miközben az euró/dollár árfolyamban csaknem egy napja megszűnt az érdemi mozgás. Ez is mutatja, hogy világszerte kivárnak a befektetők a Fed este 8-kor megjelenő kamatdöntése és a fél 9-kor kezdődő sajtótájékoztatója előtt. Az inflációs kilátások miatt a jegybank reakciója és üzenetei rendkívül fontosak most a globális eszközárak szempontjából is.