Egyre csúnyább a forint esése, szárnyal a dollár a Fed döntése óta

A dollár a délelőtti kereskedésben még tovább erősödött, a jegyzések 1,1950-ig estek az euróval szemben, azaz kéthavi csúcsra ugrott a zöldhasú.

A Fed jelentősen emelte az idei inflációs prognózisát, de összességében nem aggódik amiatt, hogy tartósan és jelentősen cél feletti infláció alakulna ki az Egyesült Államokban, ezért egyelőre még csak beszélni kezdett róla, hogy majd valamikor az év vége körültől elkezdi visszafogni a havi 120 milliárd dolláros eszközvásárlási programját. Az első kamatemelés talán majd 2023-ban jön el, tehát összességében támogató a Fed politkkája továbbra is, de a piac a friss előrejelzéseket és üzeneteket összességében a vártnál héjábbnak értékelte, erre erősödik a dollár és estek az amerikai részvényindexek este.

A dollár erősödése rendszerint nem tesz jót a feltörekvő piaci devizák megítélésének, ez most is így van: a forint is esni kezdett megint. Az euróval szemben 353,5-ig lendületek a jegyzések az iménti percekben, és mivel a dollár szárnyal, így a dollár/forint jegyzések már 295,6-nál járnak.

Pár napja még 283 körül is jártak az USDHUF jegyzések, és amint az alábbi ábrán látszik: nem véletlen, hogy itt akadt el a forint erősödése, ahonnan a technikai elemzés szabályai alapján mintaszerűen pattant el északi irányba. Amint arra ugyanis sok alkalommal felhívtuk a figyelmet az elmúlt hetkeben: itt húzódott a 13 éves emelkedő trendvonal, ami láthatóan fontos támasz volt, ami megtartotta az árfolyamot.