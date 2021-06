Rákapcsolt a forint a holnapi nagy nap előtt

A forint 355,77-nél járt az euróval szemben a hét elején, ez gyakorlatilag megegyezett a péntek esti árfolyammal. A múlt héten érezhetően gyengült a forint, több mint 1,5%-kal került feljebb az euró jegyzése. Ezzel a magyar deviza teljes egészében ledolgozta korábbi erősödését, amit május közepe óta, a közelgő jegybanki kamatemelés belengetése óta láttunk. Az szinte biztosra vehető, hogy kedden kamatot emel a Monetáris Tanács, ellenkező esetben komoly kiábrándulás és további jelentős forintgyengülés jöhetne a piacon. A kérdés, hogy a szigorítás mértéke elegendő lesz-e a befektetőknek, akik most azt árazzák, hogy 1%-ra emelkedhet az alapkamat és az egyhetes betét irányadó kamata is. Az elmúlt napokban kicsit elbizonytalanodtak azzal kapcsolatban, hogy ezt az MNB meglépi-e. Ez pedig párosult a dollár erősödésével a Fed szerdai kamatdöntése után.

Vagyis valamekkora kamatemelés biztos lesz, a kérdés, hogy mekkora, és ahhoz mit szólnak majd a befektetők.

Ez döntheti el rövid-középtávon a forint sorsát is: ha a jegybank megfelel a felfokozott várakozásoknak és eloszlatja a kételyeket, akkor ismét erősödésbe kapcsolhat a forint, ellenkező esetben viszont akár jelentősebb gyengülés is elindulhat. Vagyis nem túlzás azt állítani, hogy a forint szempontjából is az utóbbi évek legfontosabb döntése következik kedd délután. A dollárral szemben most 299,87-nél járunk, míg az angol font 413,83 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty stagnálással, a cseh korona pedig minimális gyengüléssel kezdte a napot. Közben a feltörekvő piacon a török líra fél százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig szintén romló hangulatban indítja a hetet.

Említettük már a dollár erősödését: az amerikai deviza több mint 2%-kal erősödött az euróval szemben az elmúlt egy hétben. Ennek oka, hogy szerdán a Fed érezhetően elmozdult a szigorúbb monetáris politika irányába, még ha csak a kommunikációban is. Egyrészt erősödtek a kamatemelési várakozások, másrészt a jegybank jelentősen felfelé módosította idei inflációs várakozását. Most 1,186 körül jár a jegyzés, ami szinte hajszálra megegyezik a péntek estivel. A japán jen 0,4%-kal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre stagnál.

