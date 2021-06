Megint falba ütközött a forint, aztán elkezdett gyengülni

A délelőtt közzétett MNB inflációs jelenés rávilágított arra, hogy az alap inflációs mutatókban most teljesen más pályát lát a jegybanki stáb, mint márciusban, és ezért volt szükség arra, hogy kamatot emeljen az intézmény, illetve kilátásba helyezze a további szigorításokat is. Ez lehetett az az üzenet, amire délelőtt átmenetileg 349-ig erősödött a forint az euróval szemben, de itt elfogyott az ereje (tegnap ez 348-nál következett be) és elkezdett gyengülni. Most már 351-nél jár a kereskedés, a dollárral szembeni árfolyam pedig 293,7-nél.

A most közzétett felülvizsgált amerikai GDP-adat megegyezett a várttal és az eddig közzétettel, illetve a heti friss munkanélküli segélykérelmi statisztika sem tért el érdemben a várttól, így ezek nem mozgatták meg a dollár árfolyamát.