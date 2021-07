Délután is erősödni tudott a forint

Csütörtök reggel 359,75-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,15%-os forinterősödést jelent szerda estéhez képest. A keddi kamatemelés után csak átmeneti forinterősödés jött, de hamar visszafordult a jegyzés. Tegnap este aztán a Fed döntése után a dollár gyengülésnek indult, ami jó hír volt a feltörekvő devizáknak, így a forintnak is. Kérdés, meddig tarthat ki ez a hatás, tud-e tartósabban erősödni a forint az utóbbi hetek alulteljesítése után. A dollárral szemben most 303,4-nél járunk, míg az angol font 422,75 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékos erősödésben van a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig minimális javulással kezdett reggel.

A dollár egyelőre folytatja a gyengülését, ami tegnap este kezdődött. Most 1,1857 körül jár a jegyzés, ami 0,1 százalékkal magasabb a szerda estinél. Tegnap napközben 1,18 alatt is járt az árfolyam, majd a Fed döntése után onnan indult gyengülésnek a dollár. A japán jen és az angol font is erősödéssel kezdett reggel a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images