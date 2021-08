Erősebb szinten ragadt estére a forint

Hétfő reggel 354,4-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából a péntek esti szinthez képest. Ez még nem jelentene komoly fordulatot, azonban ha hozzátesszük, hogy múlt pénteken 352,4-nél is járt a jegyzés, akkor már látszik az elbizonytalanodás. Kérdés, lehet-e még erő a forintban a következő napokban, sok múlhat a kedd reggel megjelenő júliusi inflációs adaton is. Ha az áremelkedési ütem továbbra is 5% felett van, akkor az csalódást okozhat, ami a piacon is megmutatkozhat a forint esetleges gyengülésében, ellenkező esetben viszont akár a 350-et is célba vehetjük. A dollárral szemben most 301,3 körül járunk, míg az angol font 418,4 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty kismértékű erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdi a hetet. Közben a feltörekvő piacon a török líra minimálisan gyengült a dollárral szemben, akárcsak a dél-afrikai rand.

A dollár megint erősödéssel próbálkozik, ez is a forint ellen szólhat. Most 1,1762-nél jár az euró-dollár jegyzés, vagyis lassan berendezkedik 1,18 alatt az amerikai deviza. A japán jen minimálisan erősödött, akárcsak az angol font hétfő reggel.

Címlapkép: Getty Images