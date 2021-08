Erőre kapott a forint, de a 350 még messze van

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Szerdán átmenetileg 355 felett is járt az euró jegyzése, majd délutánra egy kicsit enyhült a nyomás a forinton. Azonban továbbra is úgy tűnik, hogy a 350-as szint már túl erős lesz a magyar devizának, csütörtök reggel pedig továbbra is inkább a gyengülés felé hajlott a forint. Délután azután erőre kapott a magyar deviza, és 353 alá került a jegyzés az euróval szemben.