Még nem adta fel a harcot a forint, hogy áttörje a 350-et

Ugyan eddig nem sikerült az újabb lélektani határ alá erősödnie a forintnak, de továbbra is a 350-es szinttel küszködik. A héten már úgy tűnt, hogy elbúcsúzhat ettől a magyar deviza, sikertelen lesz az újabb kitörés, azonban úgy tűnik, hogy nem adja fel a magyar deviza.

Péntek reggel 352,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a csütörtök esti szinthez képest. A héten a 355 feletti szintet is megjárta a forint, akkor úgy tűnt, hogy visszapattan a 350-es határtól a magyar deviza. Azonban a forint nem adja fel ilyen könnyen, a jelek szerint csak az alkalomra vár, hogy újra megpróbálja áttörni ezt a szintet is. Kérdés, hogy a következő időszakban a nemzetközi hangulat és a hazai hírek alakulásának függvényében kaphat-e újabb lendületet a forint, ha támogató lesz a hangulat, akkor a 350 alatti euróárfolyam sem lehetetlen. A dollárral szemben most 300,5-nél járunk, míg az angol font 414,8 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a hét utolsó munkanapját az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra és a dél-afrikai rand is minimális gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben.

Egyelőre az euró-dollár árfolyamban sem látszik komolyabb elmozdulás, egy ideje az 1,18 alatti szintről nem tud tovább erősödni az amerikai deviza, de korrigálni is képtelen az árfolyam. Most 1,1736 körül jár, ami gyakorlatilag napok óta változatlan. Innen augusztus végén majd esetleg a Fed Jackson Hole-i konferenciája mozdíthatja ki jelentősebben az árfolyamot, a várakozások szerint Jerome Powell jegybankelnök akár az eszközvásárlási program fokozatos leépítését is bejelentheti az eseményen. A japán jen péntek reggel 0,1%-kal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font stagnálással indította a napot.

Címlapkép: Shutterstock