Ünnep a forint piacán: a 350-es szint alá is benézett az euróval szemben

Az európai részvénypiacokon kis pluszok voltak záráskor, az amerikaiakon viszont 0,7-1% körüli, azaz újra közelítenek a történelmi mélypontjaikhoz az indexek. A kockázati étvágy tehát újra erős, a szerda este indult ijedtség a Fed üzenete miatt gyorsan elmúlt. Mindez pedig a forintot is erősíti, az euróval szembeni jegyzések a pénteki magyar ünnepnap mellett is kissé a kerek 350-es szint alá buktak, most éppen a kerek szintnél állnak a jegyzések az elektronikus rendszerben. Ez azt jelenti, hogy öthetes csúcsra erősödött a forint. A dollárral szemben a 299,2-es szint viszont nem jelent különösebb csúcsot, a napokban többször is járt már itt az árfolyam.