Kéthavi csúcsra ugrott a forint az MNB nagy bejelentése hatására

Emelkedéssel zárták a hétfői kereskedést az amerikai tőzsdék, és a Nasdaq új csúcsra is ment, miután a Pfizer/BioNTech vakcinája hétfőn megkapta a teljes forgalomba hozatali engedélyt Amerikában az FDA-tól. Ezek után az ázsiai tőzsdéken is jó hangulatban telt a keddi kereskedési nap, és az európai tőzsdék is emelkednek ma. Itthon a piac figyelme az MNB-re szegeződik, amely a várakozásoknak megfelelően 30 bázisponttal 1,5 százalékra emelte az alapkamatot.