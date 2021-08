Még mindig a 350-es szinttel birkózik a forint – Mi lesz a kamatdöntés után?

Továbbra is 350 körül ingadozik a forint jegyzése az euróval szemben, a jelek szerint erős támaszt talált az árfolyam a lélektani határnál. Délután az MNB kamatdöntése hozhat izgalmakat, bár az eddigi jegybanki kommunikáció alapján szinte biztosra vehető az újabb 30 bázispontos kamatemelés.

Kedd reggel 349,86-nál járt a forint az euróval szemben, ezzel továbbra is a 350-es lélektani határ körül ingadozik a jegyzés. A magyar deviza tegnap sem tudott innen érdemben elmozdulni, tartósan képtelen 350 alá erősödni, viszont igazából a gyengülés mellett sem szól szinte semmi. Főleg úgy, hogy az MNB már két hónapja megkezdte kamatemelési ciklusát, amit várhatóan ma egy újabb 30 bázispontos szigorítással folytat majd a Monetáris Tanács, amivel 1,5%-ra emelkedhet az alapkamat. Ha ettől eltérő döntés születik, az komoly meglepetést okozhat, illetve piaci reakciót is kiválthat. Azonban a jegybank eddigi kommunikációja alapján szinte biztosra vehetjük, hogy érkezik majd az újabb kamatemelés. Az igazán érdekes döntés szeptemberben jön majd, amikor a friss inflációs előrejelzés fényében ülnek össze ismét a döntéshozók. A dollárral szemben most 297,9-nél járunk, míg az angol font 409,5 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális, 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben. Közben a feltörekvő piacon a török líra szintén minimális erősödést mutat, a dél-afrikai rand pedig 0,3%-ot javított a dollárral szemben.

A dollár a tegnapi gyengülés után ma reggel egyelőre alig mozdul az euróval szemben, így továbbra is 1,1744 körül jár a jegyzés. A befektetők elsősorban a Fed csütörtökön kezdődő éves konferenciájára várnak, melyen Jerome Powell jegybankelnök is megszólal majd pénteken. A japán jen ma reggel minimálisan gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,2%-kal erősödött.

