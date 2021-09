A tegnapi gyengülés után ma sem néz ki szépen a forint – Az EKB dobhat még rá a hangulatra

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Csütörtökön is gyengüléssel kezdett a forint az euróval szemben, így továbbra is 350 felett jár a jegyzés. A devizapiac ma elsősorban az EKB kora délután érkező kamatdöntésére fókuszál, hiszen lassan az eurózóna jegybankjának is el kell kezdenie felkészíteni a befektetőket a közelgő szigorításra.