Látványos fordulat a forint piacán, most már erősödik

Az inflációs kockázatok miatt a Fed várható szigorításával kapcsolatos várakozások (eszközvásárlási program leállítása), tovább a szállítási láncok nehézségei miatt világszerte romló gazdasági kilátások oda vezettek, hogy a hangulat napok óta borongós a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon, így a kockázatkerülés egyszerre hajtotta fel az amerikai hosszabb kötvényhozamokat és közben a dollár árfolyamát is. Jól látszik az alábbi ábrán, hogy az euró/dollár dollár 1,16 alá bukott, azaz a dollár több, mint 1 éves csúcsra kapaszkodott az euróval szemben azzal párhuzamosan, hogy a 10 éves amerikai kötvényhozam egy hét alatt mintegy 20 bázisponttal 1,55%-ig emelkedett. Az 1,16-os szint letörésével további dollárerősödés előtt nyílt meg az út.

A dollár ereje, illetve a megemelkedett amerikai kötvényhozamok nyomasztják a feltörekvő piaci devizákat és a forint azért is sérülékenyebb, mert az inflációs kockázatok mellett is fékezte a havi kamatemelések mértékét az MNB. Ezek együtteseként, a forint az elmúlt napokban folyamatosan gyengült, minden fontosabb technikai szinten áthaladt felfelé az EURHUF és tegnap délután, illetve ma reggel is 360,5-nél is jártak a jegyzések, ahonnan volt egy hullámszerű erősödés 359,5-ig, de újra esett a forint és most már megint 360 felett mozog. Közben a nyitás után javul az európai részvénypiaci hangulat, ez akár segíthet majf a forintnak is, de technikailag a következő fontos akadály még nincs itt, az 362,5-nél húzódik.

Az a biztató hír, hogy nemsokára összejöhet a helyreállítási alapról a megállapodás, támogathatja a forintot, és közben mára várható a lengyel alkotmánybíróság kulcsfontosságú döntése is az EU-s jog elsőbbsége ügyében, ami fontos piacmozgató hatású lehet. Friss lengyel fejlemények (ez és ez) afelé mutatnak, hogy ezen a fronton is enyhülni fog a feszültség az EU-val.

A dollár ereje és a forint esése együtt jelentős mozgást produkált a dollár/forint árfolyamban: a jegyzések 311-ig emelkedtek, ami tavaly november óta a leggyengébb forintot jelenti. A dollár további erősödésével (EURUSD süllyedésével) az árfolyam tovább emelkedhet és akár elérheti a 315-316-os régiót is.

