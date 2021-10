360 körül ingadozik a forint, begyújtotta a rakétákat a lengyel zloty

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A napon belüli csúcsát 360-as jegyzésnél érte el az EURHUF, azóta lefordult a görbe és egészen 358,3-ig esett. A forint ezután ismét gyengülésbe kezdett és 359 forint 10 fillérig ment el a jegyzés az euróval szemben, most is ennyibe kerül egy egység az európai devizából. Ez 0,3%-os gyengülést jelent, azaz a forint most már jobban teljesít, mint a cseh korona (0,5%-os gyengülés), de a meglepő lengyel döntésre a zloty a régió nyertese ma, a lengyel deviza 0,7%-os erősödésben van eddig.