Még mindig 360-nál toporog a forint, közeleg az MNB újabb nehéz döntése

Szerda reggel is 360 felett kezd a forint az euróval szemben, továbbra is ez a kulcsszint határozza meg a jegyzést. A következő napokban az MNB Monetáris Tanácsának jövő keddi ülése határozhatja meg a hangulatot, a jegybank ismét nehéz helyzetben próbálhat megfelelni a befektetőknek.

A forint 360,5-nél járt a forint az euróval szemben szerda reggel, ez megegyezett a kedd esti árfolyammal. A magyar deviza az utóbbi időszak gyengélkedése után nem tud érdemben visszafordulni és eltávolodni a 360-as lélektani szinttől. Rövidtávon az MNB jövő keddi kamatdöntése lehet meghatározó, a jegybanknak úgy kellene döntenie, hogy egyrészt korábban megígérte a szigorítás 15 bázispontos tempóban való folytatását, másrészt viszont az infláció kilencéves csúcsra emelkedett és a forint sem tud erősödni. Ebben a helyzetben persze megtehetik, hogy ismét nagyobb kamatemelést hajtanak végre, de akkor a korábbi üzeneteiknek mondanak ellen, ha viszont 15 bázispontot emelnek megint, akkor az nem biztos, hogy elegendő lesz a piacnak, akár további forintgyengülést is hozhat. Ebben a helyzetben kell egyensúlyoznia a Monetáris Tanácsnak, ami nem biztos, hogy egyszerű lesz. A dollárral szemben most 312-nél járunk, míg az angol font 424,4 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Az utóbbi napokban az euró-dollár árfolyam is befagyni látszik, megtorpant az amerikai deviza erősödése, ami korábban a forintnak is rossz hír volt. Most 1,155 körül jár a jegyzés, ami tegnaphoz képest 0,2%-os euróerősödést jelent. A japán jen és az angol font 0,1 százalékkal erősödött reggel a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images