Továbbra sem szabadul a forint a 360-as szinttől, már az MNB döntésére vár a piac

Csütörtök reggelre sem látszik nagy elmozdulás a forint árfolyamában, a magyar deviza éppen kevéssel 360 alatt jár az euróval szemben. A következő időszakban elsősorban a Monetáris Tanács jövő keddi kamatdöntése, illetve az azt követő jegybanki kommunikáció lehet irányadó.

Minimális erősödés után 359,8 körül járt a forint csütörtök reggel az euróval szemben, vagyis folytatódik a napok óta megszokott piaci tendencia, mely szerint nem tud elszakadni a 360-as lélektani határtól a forint. Innen legközelebb az MNB keddi kamatdöntése mozdíthatja ki az árfolyamot. A jegybank szeptemberben 15 bázisponttal emelte a kamatot, illetve jelezte, hogy ez irányadó lesz a következő hónapokat illetően. Vagyis elvileg izgalommentes ülésre kellene készülnünk újabb 15 bázispontos szigorítással. Azonban a szeptemberi infláció a vártnál magasabb lett, illetve a forint sem tud erősödni, ami aggaszthatja a jegybankot, így nem kizárt, hogy visszatérnek a 30 bázispontos emelési tempóhoz, hogy ezzel is erős üzenetet küldjenek a piacnak. Friss GDP- és inflációs előrejelzés most nem érkezik, de a döntést követő közlemény is tartogathat újdonságokat. A dollárral szemben most 310,3-nál járunk, míg az angol font 424,6 forintba kerül.

A forint versenytársai kismértékű gyengüléssel kezdték a napot, a lengyel zloty és a cseh korona is minimálisan visszaesett az euróval szemben. A feltörekvő piacok fő sztorija azonban ismét Törökország, ahol az elnök újabb lépései után a líra új történelmi mélypontra esett hajnalban a dollárral szemben, jelenleg 9,1583-nál jár a jegyzés, de volt 9,19-nél is.

A dollár kismértékben gyengült a Fed jegyzőkönyvének tegnap esti megjelenése után, melyben a jegybank jelezte, hogy novemberben megkezdheti az eszközvásárlások visszafogását. Csütörtök reggelre 1,16-ig emelkedett vissza az euró-dollár jegyzés, ami gyakorlatilag stagnálást jelent szerda estéhez képest.

