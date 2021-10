Átbillent a forint, féléves mélypontjára került az euróval szemben

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Délelőtt még határozott erősödést mutatott a forint az euróval szemben arra a friss piaci várakozásra, hogy a Magyar Nemzeti Bank esetleg a piaci konszenzusnál (15 bázispont) nagyobb kamatemeléssel lepi meg a piacot, a minapi régiós tapasztalatok alapján, illetve azután, hogy a miniszterelnök főtanácsadója a Portfolio mai Budapest Economic Forum konferenciáján félszívűnek mondta az eddigi monetáris szigorítást. Az MNB azonban nem lepte meg a piacot, 15 bázisponttal 1,8%-ra emelte az alapkamatot, aminek hírére azonnal megütötték a forintot, aztán újabb ütést kapott 3 órakor, a kamatdöntési közleményre, pedig abból kikerült a "kisebb lépésközökkel történő" kamatemelési ütem kifejezés, illetve Virág Barnabás MNB-alelnök a Portfolio konferenciáján is azt üzente, hogy 2022-ig átnyúlóan is folytatódni fog a kamatemelési ciklus. Aztán Virág a Portfolio-nak adott villáminterjúban azt is jelezte, hogy decemberig havi 15 bázispontos ütemmel emelnek, és majd az akkori friss inflációs jelentés tükrében döntenek a jövőre is áthúzódó kamatemelési ciklusról. Mindezek tükrénben délután háromnegyed öt tájban kissé 362 felett, azaz háromhavi mélypont közelében hullámzott a forint az euróval szemben.