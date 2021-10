Fogy a forint ereje, ismét jelentős gyengülésben van

Tovább ütötték a forintot, egészen 363,9-es szintig gyengült az euróval szemben, fél százalékot is elérte a gyengülés üteme. Jelenleg is a 364-et kóstolgatja alulról, 363,8-as szinten jár a jegyzés. Továbbra sem magyar specifikus a történet, a lengyel zloty és a cseh korona is 0,4% körül gyengül.

