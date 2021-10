Miért esik ilyen csúnyán a forint, miközben az MNB folyamatosan emeli a kamatot?

Június óta már 120 bázisponttal emelte meg az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa, azonban a forint nem tud érdemben erősödni. Sőt, a napokban féléves mélypontra gyengült a magyar deviza az euróval szemben, a jegybanki szigorítás mellett is lassan a történelmi mélypont fenyeget 370 közelében. De mi történt a piacon, ami miatt hirtelen a forint ellen fordult a hangulat?

Mi áll a forint gyengülése mögött?

Lassan kezd aggasztóvá válni a forint gyengülése, hiszen az elmúlt egy hónapban több mint két százalékkal értékelődött le a magyar deviza. Szerdán 363 felett is járt az euró jegyzése, amire fél éve nem volt példa.

Ami különösen aggasztó, hogy az utóbbi hetekben a forint a régiós versenytársakhoz képest is alulteljesítő volt, szeptember eleje óta lényegesen nagyobb mértékben gyengült, mint a lengyel zloty vagy a cseh korona.

Ha ugyanezt a relatív teljesítményt augusztus eleje óta nézzük, akkor már nem ennyire negatív a kép a forint szempontjából.

A fenti két grafikon alapján az látszik, hogy

szeptemberben tört meg valami a forint piacán, azóta került látványosan lejtőre a magyar deviza.

De mi történt a forinttal? Természetesen ahogy mindig, most sem lehet röviden, egyetlen indokot felhozni a gyengülés mögött. Alapvetően három csoportba lehet sorolni a tényezőket:

Nemzetközi hatások

Olyan belföldi hatások, melyekre az MNB-nek nincs ráhatása

Olyan tényezők, melyeket a jegybank mozgat

Elromlott a nemzetközi hangulat

Kezdjük a nemzetközi hangulattal, melyre nincs sok ráhatása a magyar jegybanknak. A dollár az elmúlt három hónapban 1,2%-kal erősödött az euróval szemben, az utóbbi napok korrekciója nélkül ez még jelentősebb lenne. Ez pedig hagyományosan rossz hír a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak is.

Ezzel párhuzamosan az amerikai tízéves hozam a nyári 1,2%-ról 1,6%-ra emelkedett, ami szintén a kockázatkerülés erősödését jelzi a piacon.

A fenti folyamatok oka részben az, hogy szeptemberben előbb a kínai Evergrande ingatlanfejlesztő lehetséges csődje, majd az elmúlt hetekben az európai energiaválság réme ijesztett rá a befektetőkre. Vagyis érezhetően nőttek a kockázatok a kínai gazdaság lassulásával kapcsolatban, miközben folyamatosan erősödnek az inflációs kockázatok.

Emellett komoly fordulópontot jelentett, hogy a Fed ugyan továbbra is halogatja a monetáris politika szigorítását, viszont a szeptemberi ülés jegyzőkönyvében elég egyértelműen jelezte, hogy akár már novemberben megkezdhetik az eszközvásárlási program fokozatos leépítését, a jövő év közepére pedig be is fejeznék azt. Vagyis miközben az Európai Központi Bank még utalást sem tesz a szigorításra, egyre nagyobb annak a kockázata, hogy az amerikai jegybank hamarosan lépni fog, ez akár további dollárerősödést is kiválthat a piacon.

Nemzetközi hatásnak tekinthető a forint szempontjából az is, hogy a régióban a cseh és a lengyel jegybank is meglepetést okozott a befektetőknek az utóbbi egy hónapban. Prágában meglepően nagy mértékben, 75 bázisponttal emelték a kamatot 1,5%-ra, míg Varsóban már az is meglepetés volt, hogy egyáltalán szigorítottak, a 40 bázispontos tempó pedig kifejezetten merésznek számított.

Vagyis miközben nyáron még elsőként reagált az MNB a magas inflációra, most pont akkor fogta vissza a kamatemelési ütemet, amikor a legfontosabb régiós versenytársak meglepően szigorítani kezdtek.

Így ma már azt sem lehet mondani, hogy a magyar jegybank élen járna a szigorításban, a relatív pozíciója sokat romlott a forintnak a legfontosabb régiós versenytársakkal szemben.

Sorakoznak a belföldi kockázatok is

A második halmazba azok a belföldi tényezők tartoznak, melyekre az MNB-nek nincs ráhatása. Vagyis nem tartozik ide a vártnál kisebb kamatemelés vagy az erősödő inflációs félelmek, melyekre reagálni kellene.

Ide tartozik viszont a kormány hatalmas fiskális expanziója, ami csak fokozhatja az inflációs kockázatokat. Nagy Márton a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján beszélt arról kedden, hogy a következő fél évben közel 5000 milliárd forintra rúg az a kifizetés, amit a kormány tervez. Ebben benne vannak a beruházások, illetve a háztartásoknak ígért juttatások, mint amilyen a családok szja-visszatérítése vagy a 13. havi nyugdíj.

Ezekre a kormányzati tervekre pedig a jegybanknak nem feltétlenül van ráhatása, viszont számolnia kell azzal, hogy a lakosság jövedelemnövekedése élénkíteni fogja az inflációt. Ráadásul Nagy Márton arról is beszélt, hogy jelenleg fiskális dominancia van Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a költségvetési politika aktív, a monetáris politika pedig passzív (laza). Vagyis ebben a helyzetben a költségvetés túlzottan magas, hosszú távon nem fenntartható hiányt enged meg. Annak érdekében, hogy a konszolidált államháztartás hosszú távú költségvetési egyensúlya mégis fennmaradjon, arra van szükség, hogy a jegybank adja fel inflációs célját, engedje a magasabb infláció kialakulását, azaz folytasson laza monetáris politikát (és akár egyéb eszközökkel is segítse a kormányzati költekezést).

Ez alapján azt is mondhatjuk, hogy a fiskális politika durva élénkítése „kényszeríti rá” az MNB-t arra, hogy ne tudjon teljes gőzzel szigorítani.

A forint szempontjából negatív belső tényező a kormány és az Európai Unió vitája, mely hónapok óta rányomja a bélyegét a magyar eszközök piaci megítélésére. Magyarországnak továbbra sem sikerült megállapodnia a helyreállítási alap forrásairól, és egyelőre nem is látszik egyértelműen, ez mikor történhet meg. Keddi konferenciánkon Varga Mihály pénzügyminiszter előbb arról beszélt, hogy „tartós vitára” számít a kormány, majd úgy fogalmazott, hogy az év vége felé enyhülhet a feszültség.

További kockázatot jelenthetnek piaci szempontból a jövő tavaszi választások, melyek az előzetes felmérések szerint kiélezett, szoros eredményt hozhatnak a jelenlegi kormánypártok és az ellenzéki összefogás között, így a bizonytalanság miatt politikai kockázat is beárazódhat a forintba.

Ezekre a tényezőkre nincs ráhatása az MNB-nek, legfeljebb próbálhat alkalmazkodni hozzájuk, illetve figyelembe venni ezeket a kamatdöntéseknél.

És mit tehet ilyenkor a jegybank?

A forint gyengülése mögötti hatások harmadik halmazába azok tartoznak, melyekre az MNB-nek is lenne ráhatása. Ide tartoznak egyrészt az erősödő inflációs kockázatok a makacs ellátási problémák (kínálati jellegű sokkok) és az energiaárak emelkedése miatt, melyekre elvileg reagálnia kellene a jegybanknak.

Ezzel kapcsolatban azonban nem csak az MNB-nek, hanem a világ összes jegybankjának fő a feje. Az újszerű inflációs jelenségekről ugyanis mindenki találgatja, hogy meddig tart, illetve egyáltalán lehet-e, érdemes-e a jegybanki keresletszabályozó eszközökkel komolyabban kezelni.

Tovább növeli a hazai nehézségeket a bankrendszer továbbra is durva likviditási többlete, az ebből fakadó kisebb-nagyobb zavarok, az alapkamat korlátozott hatékonysága, kiemelten a swappiaccal kapcsolatos feszültség. Ez az elmúlt hetekben enyhült, viszont a negyedévek végén rendre fennáll, így most is félő, hogy december végén ismét felborulhat az egyensúly ezen a piacon, ami eddig rendre forintgyengítő hatással bírt.

A Monetáris Tanács már elkezdte kezelni a problémát, kérdés, hogy ez mennyire lesz meggyőző. Egyrészt bejelentették, hogy szép lassan kifuttatják a korábbi forintlikviditást nyújtó swapokat azzal, hogy a lejáratokat nem újítják meg. Másrészt a keddi közleményben megemlítették, hogy „a jegybank a következő hónapokban további lépéseket készít elő a swappiac stabilitásának és a monetáris transzmisszió hatékonyságának megőrzése érdekében”. Utóbbi mondat egyelőre inkább homályos ígéretnek tekinthető konkrét intézkedések nélkül.

Rövidtávon az MNB keddi kamatdöntése sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A 15 bázispontos emelés az inflációs kockázatok intenzív emelkedése mellett nem győzte meg a piacot a jegybank erős, árstabilitás melletti elköteleződéséről. Sőt, Virág Barnabás jelezte, hogy decemberig nem is várható változás a kamatemelési tempóban. Messzebbről nézve azt mondhatjuk, hogy a jegybank kamatemelési lépései nem hoznak valójában szigorítást, hiszen az irányadó kamat lassú emelkedésének nincs nagy hatása az általános kamatszintre, így pedig az inflációra sem. A forint árfolyamán keresztül hathatna, de lépései kevesek ahhoz, hogy a forint erősödni tudjon.

Röviden, címszavakban összefoglalva az alábbi tényezők okozták a forint gyengélkedését az utóbbi hetekben:

Romló nemzetközi hangulat, dollárerősödés, amerikai hozamemelkedés A Fed közelgő szigorításával kapcsolatban felerősödő várakozások A kormány erőteljes költségvetési expanziója Az Európai Unióval folytatott viták A jegybank bizonytalan swappiaci intézkedései Az MNB de facto szigorítást nem jelentő monetáris politikája

Az elemzők szerint hamarosan jöhet a fordulat

A fenti hatások csapódtak le a piacon a forint árfolyamában. Jól jelzi a forint befektetői megítélését a jegybank szokásos ábrakészletében található grafikon, mely azt mutatja, hogy az utóbbi hetekben, a szeptemberi kamatdöntés óta újra a magyar deviza elleni spekulatív pozíciókat vesznek fel a befektetők.

Az elemzők a következő időszakban inkább arra számítanak, hogy a forint erősödésbe kapcsol majd, vagyis egyáltalán nem biztos, hogy látunk majd új történelmi rekordot 370-nél az euró árfolyamában. Az MNB Monetáris Tanácsa legközelebb november közepén tart kamatmeghatározó ülést, de addig is lesznek lényeges események, november 3-án például a Fed kamatdöntése, melyen kiderülhet, hogy valóban elindítják-e a QE-program visszafogását. Emellett a befektetők kiemelten figyelhetnek az energiaárakra, a globális inflációs veszélyekre és a magyar kormány vitáira Brüsszellel. Rövidtávon nagyjából ezek dönthetik majd el, milyen árfolyam mellett futunk neki a következő MNB-döntésnek november 16-án. Illetve addig jön még egy októberi inflációs adat, mely a várakozások szerint további emelkedést jelez majd a szeptemberi 5,5%-hoz képest.

Az elemzők legfrissebb véleménye szerint a forint inkább az erősödés felé fordulhat a következő időszakban, enyhülhetnek a feszültségek. A Morgan Stanley szakembere szerint a keddi csalódás csak rövidtávú lesz a befektetők számára, ezért továbbra is azt várják, hogy a forint erősödik majd a cseh koronával szemben.

A Societé Generale (SocGen) elemzője szerint az infláció tovább emelkedhet októberben, illetve a cseh és a lengyel jegybankok is folytathatják agresszív kamatemelésüket 50 bázispontos tempóban. Ez pedig az MNB-t is arra késztetheti, hogy már novemberben vizsgálja felül a 15 bázispontos szigorítási ütemet és visszatérjenek a 30 bázispontos lépésekhez.

Ha pedig ez megtörténik, akkor a forintot is erősödésbe fordíthatja, így az év végére 350-ig kapaszkodhat vissza az euróval szemben.

Ugyanakkor a 350-es euró még mindig nem jelent érdemi erősödést a szigorítási ciklus bejelentése óta, így nagy kérdés, mi a jegybank stratégiája. Éppen ezért érdekes Matolcsy György tegnapi Facebook bejegyzése, ami közvetve sokat elárul, hogyan gondolkodhat a jelenlegi gazdasági környezetben a jegybank a monetáris politikáról. A jegybankelnök bejegyzése szerint az Európai Központi Banknak jelen helyzetben a következőképpen kellene az inflációs és növekedéstámogató feladatait ellátni:

Véleményem szerint a dilemmát egy kétélű kardhoz hasonló megoldással lehetne feloldani. Az EKB-nak óvatosan kamatot kellene emelnie, elismervén, hogy az infláció valós, helyreállítva a hitelességet. Ugyanakkor a foglalkoztatás és a növekedés elősegítése érdekében olyan célzott hitelprogramokat indíthatna az eurozóna üzleti szektora számára, mint a brit központi bank korábbi „Funding for Lending Scheme” programja, vagy az MNB Növekedési Hitelprogramja.

Nem nehéz felismerni a jelenlegi hazai monetáris politikával való párhuzamot a hitelprogramok területén sem, de ami számunkra most fontosabb, az a kamatpolitikai ajánlás. Óvatos, lassú kamatemelgetés a hitelesség megőrzése érdekében.

Nem nehéz ennek a kamatpolitikának a kockázatait sem észrevenni: az apró, hatástalan kamatemelések a hitelességmegőrzés helyett könnyen kelthetik inkább a piaci elemzőkben azt az érzetet, hogy bizony ez itt vastagon fiskális dominancia elengedett inflációs céllal. Év végéig eldől, vagy így, vagy úgy.

