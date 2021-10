Tovább gyengül a forint, közeledik a történelmi mélypont

A hét elején 364,2 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A forint a múlt héten jelentősen gyengült, főleg a keddi kamatdöntés hozott komolyabb kilengéseket a piacon, hiszen sokan csalódhattak az MNB 15 bázispontos szigorításában. A jegybank egyelőre elkötelezett, hogy decemberig nem is változtat ezen a kamatemelési ütemen. A héten az EKB kamatdöntése érkezik, emellett fontos inflációs adatok és előzetes GDP-statisztikák is megjelennek majd, az energiaválsággal kapcsolatos hírek mellett ezek határozhatják meg a hangulatot a forint piacán is. A dollárral szemben most 312,5-nél járunk, míg az angol font 430,4 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty 0,1 százalékos gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdett az euróval szemben. Közben a feltörekvő piacon a török líra lassan a 10-es lélektani határt közelíti, újabb 1,7%-os gyengülés után 9,75 felett jár a jegyzés. Az újabb jelentős gyengülés oka, hogy Erdogan elnök a hétvégén egycsapásra tíz nyugati nagykövetet minősített nemkívánatos személynek.

A dollár minimális gyengüléssel indítja a hetet az euróval szemben, most 1,1654 körül jár a jegyzés. A közelmúltban az 1,15-öt is közelítette az árfolyam, ha ismét az erősödés felé mozdulna az amerikai deviza, az a forintnak is rossz hír lenne. A japán jen 0,1 százalékkal gyengült reggel a dollárral szemben, míg az angol font minimális erősödéssel nyitotta a hetet.

Címlapkép: Getty Images