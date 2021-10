Nagyon kellene egy kis erősödés a forintnak – Vagy jön a történelmi mélypont?

Az utóbbi időszak gyengélkedése után úgy kellene most az erősödés a forintnak, mint egy falat kenyér. Ha nem sikerül innen fordulni, akkor akár napokon belül jöhet az új történelmi mélypont a magyar deviza számára, továbbra is belátható közelségben van a 370-es szint.

Kedd reggel 366 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a hétfő esti értékhez képest. Tegnap már 367 közelében is járt a jegyzés, ahonnan belátható közelségben volt a másfél éve látott 369,6-os történelmi mélypont a forint szempontjából. Estére kicsit stabilizálódott a hangulat, de fellélegezni továbbra sem lehet, a mostani 366-os árfolyamtól sincs messze a kritikus szint. Ha folytatódik a rossz hangulat, illetve erőre kap a dollár, akkor a forint hamar bajba kerülhet. A következő időszakban az EKB csütörtöki kamatdöntése és a Fed jövő heti ülése határozhatja meg a hangulatot, főleg akkor, ha az amerikai jegybank valóban bejelenti az eszközvásárlások fokozatos kivezetését. A dollárral szemben most 315-nél járunk, az angol font pedig 434 forintba kerül most.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacokon a török líra fellélegezhetett, 9,6 alá erősödött azt követően, hogy Erdogan elnök visszakozott a hétvégi nyilatkozata után, amiben tíz nyugati nagykövet kiutasítását helyezte kilátásba.

A dollár is fontos szintnél jár, kedd reggel egy hajszállal 1,16 felett járt a jegyzés az euróval szemben. Tegnap a lélektani szint alatt is járt a jegyzés, ha a következő időszakban a dollár erőre kapna, az rossz hír lenne a feltörekvő piaci devizák számára. A japán jen 0,2 százalékos gyengüléssel, az angol font pedig stagnálással indította a napot a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images