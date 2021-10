Nagyot rántottak a forinton

A fél háromkor közzétett második negyedéves amerikai GDP-adat, illetve az akkor elkezdődött EKB elnöki sajtótájékoztató üzenetei összességében határozott forinterősödést váltottak ki, az euróval szembeni jegyzések 363,5 körülről előbb 361 közelébe, az utóbbi percekben pedig 360,5-ig estek. A mozgásban két hatás egyszerre jelentkezett: a vártnál jóval gyengébb amerikai GDP-adat (az előző negyedévi 6%-ról 2%-osra lassult a növekedési ütem) erősíti azokat a nézeteket, hogy a Fed eszközvásárlási programja lassításának bejelentése későbbre csúszik (jövő szerdán kiderül). Ez a dollárt gyengítette és összességében kedvező a feltörekvő piaci devizáknak. Ugyancsak kedvező a forintnak az is, hogy az EKB elnöke azt hangsúlyozta: indokolatlannak látják a kamatpiaci árazásokat (2022-re várt EKB-emelés), mert nagyon meg vannak győződve az infláció pusztán átmeneti megugrásáról és éppen ezért bár most picit lejjebb tekerték a havi eszközvásárlásokat, de továbbra is támogatóan lépnek fel a piacon és majd decemberben döntenek.

A forint szémára a fenti két körülmény együttesen kedvező, mert az euró/dollár 1,1580 körülről végülis 1,1670-ig visszaemelkedett (dollárgyengülés).

A dollár esése és a forint erőre kapása együtt a dollár/forint jegyzésekben még markánsabb változást hozott: 309-ig esett az árfolyam, pedig pár napja még 316 körül járt.